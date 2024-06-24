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عربي-دولي

فيضانات في الصين... مصرع شخص وفقدان 8 آخرين

Lebanon 24
24-06-2024 | 01:21
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لقي شخص مصرعه وفقد 8 آخرون جراء الفيضانات وسط الصين.
ولا تزال السلطات في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان، وسط الصين، تتعامل مع آثار الأمطار المستمرة التي غمرت المنطقة.
ووفقا للتقارير، لم يتوقف هطول الأمطار لمدة أسبوعين، مما أدى إلى سقوط أكثر من 100 ملم من الأمطار على 814 بلدة عبر 14 مدينة ومحافظة.
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والجمعة الماضي لقي 9 أشخاص مصرعهم وفقد 6 آخرون في فيضانات تاريخية اجتاحت المناطق الريفية بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
وفي الأيام الماضية تأثرت أجزاء كثيرة من شرقي وجنوبي الصين بالأمطار المستمرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالمحاصيل وانقطاع الطرق، وقد رفعت السلطات المحلية مستويات الاستجابة لحالات الطوارئ للحد من تأثيرات الظروف الجوية القاسية، وفق وكالة "شينخوا". (روسيا اليوم)
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