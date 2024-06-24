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عربي-دولي
حيز مهم لحزب الله.. اليكم كواليس المحادثات الاسرائيلية ـ الاميركية
Lebanon 24
24-06-2024
|
01:39
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية كواليس المحادثات بين الإسرائيليين والأميركيين بخصوص الحرب ضد "حزب الله"، إذ حذر الإسرائيليون من أنه لن يكون هناك خيار قريبا سوى العمل في الشمال ضد "حزب الله" بالقوة إثر التصعيد الأخير بين الجانبين.
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وأشارت القناة "12" العبرية إلى تقرير نشرته عن المحادثات في واشنطن الرامية إلى حل أزمة الأسلحة مع الولايات المتحدة ومنع التصعيد في المنطقة، إذ أن "الأميركيين يعتقدون أن مفتاح الحل في الشمال هو إنهاء العمل الإسرائيلي في رفح، بينما حثت إسرائيل في البيت الأبيض على أنها بحاجة إلى أسلحة لتكون جاهزة للعمل في لبنان".
ونقل تقرير القناة "12" عن مسؤولين أميركيين قولهم: "إذا تحولت إلى الحرب في الشمال، فسيتعين على إسرائيل أن تحدد ما هو الهدف المطلوب لها ولابد أن يكون هذا هدفا يمكنها أيضا أن تصمد أمامه، لأنه لا يمكن جرها إلى حملة طويلة".
وأضافوا: "هذا يتطلب من إسرائيل أن تولد شرعية دولية للعمل ومظلة دولية، وفي هذه الحالة سيُطلب من إسرائيل استخدام أسلحة ومنظومات أسلحة لم تستخدمها من قبل، وإذا لم تستخدم هذه الإجراءات، فلن تتمكن من وقف إطلاق النار من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".
الأسلحة الأميركية
ويقول الإسرائيليون إنهم "لا يشعرون بالعداء من الأميركيين، لكن مع ذلك هناك شعور بأن الشحنات تصل بوتيرة بطيئة مقارنة ببداية الحرب. وقد توسل الإسرائيليون إلى الأميركيين وقالوا إن إسرائيل تحتاج إلى هذه الشحنات بنسبة عالية أيضا بسبب مهماتها في الجنوب، وبالتأكيد في ظل الحاجة إلى الاستعداد في الشمال"، وفق تقرير القناة "12".
ويرى الأميركيون أنه سيكون من الصعب على أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن يقطع الاتصال بين الساحتين، ولقد طرحوا على زملائهم الإسرائيليين بعض الأفكار الجديدة التي كانوا يعتزمون القيام بها لتوفير الهدوء، حسب ما أورد التقرير.
وأضافت القناة "12" أن "النقطة المرجعية الأميركية هي رفح بشكل رئيسي، فهم يعتقدون أنه بمجرد أن تنهي إسرائيل عملياتها هناك، سيُمنح نصر الله فرصة "النزول من الشجرة"، على حد وصف القناة .
وتدور هذه الأيام "مناقشات داخل الجهاز الأمني والسياسي حول التوقيت المناسب لإسرائيل للقيام بمثل هذا الإجراء، ويتوجه وزير الدفاع يوآف غالانت إلى واشنطن ويتحدث عن هذه القضية أكثر بكثير من مسألة التسلح"، وفق التقرير. (سكاي نيوز)
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