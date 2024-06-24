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قتيل ومفقودون جراء حريق في مصنع للبطاريات في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
24-06-2024 | 01:51
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اندلع حريق كبير في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية اليوم ما أدى إلى مقتل شخص فيما لا يزال 21 في عداد المفقودين والحريق مستعر على ما أفادت السلطات، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتعود ملكية مصنع البطاريات إلى مجموعة أريسيل الكورية الجنوبية الرئيسية في صناعة البطاريات. ويقع في هواسيونغ جنوب العاصمة سيول.
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وقال المسؤول في فرق الإطفاء كيم جين-يونغ لوسائل الاعلام: "لا زلنا عاجزين عن الدخول والقيام بعمليات انقاذ. سنفعل ذلك ما أن يصبح الحريق تحت السيطرة".
أضاف: "لا يزال 21 شخصا في عداد المفقودين. وسنعكف على تحديد مكانهم من خلال المعلومات التي سنحصل عليها من الشركة".
وقضى شخص في الحريق فيما أصيب آخر بحروق خطرة على ما أوضح المصدر نفسه.
وأظهرت لقطات نشرتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء سحب دخان كثيف تتصاعد في السماء فوق المصنع فيما النيران مندلعة داخل المبنى. وشوهدت عشرات آليات الإطفاء أمام المصنع.
وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يوول تعليمات طارئة إلى السلطات طالبا "حشد كل الموظفين والمعدات للتركيز على البحث عن الأفراد وانقاذهم".
 
وشدد أيضا على ان "السلطات تتحمل مسؤولية ضمان سلامة عناصر الإطفاء نظرا إلى الانتشار السريع للنيران".
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