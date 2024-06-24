هجوم على سفينة تبعد 246 ميلا بحريا من اليمن.. اليكم التفاصيل

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 246 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من نشطون باليمن.وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الواقعة، وفق "رويترز".وكانت سفينتان تجاريتان تعرضتا لأضرار نتيجة استهدافهما، الأحد، قبالة سواحل اليمن، حسب ما أفادت وكالتا أمن بحري وقوة بحرية مشتركة، قبل أن يعلن الحوثيون تنفيذ هجومين على سفينتين في المنطقة الاستراتيجية للتجارة العالمية.