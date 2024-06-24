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هجوم على سفينة تبعد 246 ميلا بحريا من اليمن.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-06-2024 | 02:02
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 246 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من نشطون باليمن.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الواقعة، وفق "رويترز".
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وكانت سفينتان تجاريتان تعرضتا لأضرار نتيجة استهدافهما، الأحد، قبالة سواحل اليمن، حسب ما أفادت وكالتا أمن بحري وقوة بحرية مشتركة، قبل أن يعلن الحوثيون تنفيذ هجومين على سفينتين في المنطقة الاستراتيجية للتجارة العالمية.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) في بيان: "أبلغ ربان سفينة تجارية عن تعرضها لضربة بواسطة نظام جوي بدون طيار، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة".

ووقع الهجوم على بعد 65 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، بحسب الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية.
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