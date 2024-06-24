روسيا تعلن تدمير مسيرات أوكرانية فوق روستوف.. وتتوعد بالرد على هجوم سيفاستوبول

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يوم جديد من الاقتتال الشرس تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، الاثنين، حيث يحاول الجيش الروسي حصد المزيد من المكاسب على الأرض، فيما تحاول قوات كييف مقاومة الدب الروسي مستعينة بالدعم العسكري الغربي.وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف خلال الليلة الماضية.وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في أراضي روسيا، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة روستوف".هذا وقالت روسيا الأحد إنّ الولايات المتحدة تتحمّل "مسؤوليّة" في هجوم صاروخي أوكراني على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو، أسفر عن أربعة قتلى وأكثر من 100 جريح، كونه نُفّذ بواسطة صواريخ "أتاكمس" سلّمتها واشنطن لكييف.وقالت وزارة الدفاع الروسيّة في بيان إنّ "مسؤوليّة الضربة الصاروخيّة المتعمّدة على مدنيين في (مدينة) سيفاستوبول تقع في الدرجة الأولى على واشنطن التي زوّدت أوكرانيا بهذه الأسلحة"، وكذلك على سلطات كييف. وأكّدت الوزارة أنّ "أفعالا كهذه لن تبقى بلا ردّ".