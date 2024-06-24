Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعلن تدمير مسيرات أوكرانية فوق روستوف.. وتتوعد بالرد على هجوم سيفاستوبول

Lebanon 24
24-06-2024 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1215227-638548185075832998.jpg
Doc-P-1215227-638548185075832998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يوم جديد من الاقتتال الشرس تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، الاثنين، حيث يحاول الجيش الروسي حصد المزيد من المكاسب على الأرض، فيما تحاول قوات كييف مقاومة الدب الروسي مستعينة بالدعم العسكري الغربي.
Advertisement

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف خلال الليلة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في أراضي روسيا، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة روستوف".

هذا وقالت روسيا الأحد إنّ الولايات المتحدة تتحمّل "مسؤوليّة" في هجوم صاروخي أوكراني على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو، أسفر عن أربعة قتلى وأكثر من 100 جريح، كونه نُفّذ بواسطة صواريخ "أتاكمس" سلّمتها واشنطن لكييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة في بيان إنّ "مسؤوليّة الضربة الصاروخيّة المتعمّدة على مدنيين في (مدينة) سيفاستوبول تقع في الدرجة الأولى على واشنطن التي زوّدت أوكرانيا بهذه الأسلحة"، وكذلك على سلطات كييف. وأكّدت الوزارة أنّ "أفعالا كهذه لن تبقى بلا ردّ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:27 | 2024-06-24
03:38 | 2024-06-24
03:32 | 2024-06-24
03:31 | 2024-06-24
03:27 | 2024-06-24
03:25 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24