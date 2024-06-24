2272 شاحنة محمّلة بالمساعدات ستدخل إلى غزة

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وافقت الأجهزة المعنية في مصر بالتنسيق مع مسؤولي الأمم المتحدة على دخول 2272 شاحنة إلى غزة.وأوضح مصدر مسؤول أن دخول المساعدات سيكون عبر معبر كرم أبو سالم على الجانب الإسرائيلي بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح.أضاف: "مصر تؤكد مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي". (روسيا اليوم)