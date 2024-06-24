سيول تكشف عن "أشياء مقززة" في البالونات التي أرسلتها كوريا الشمالية

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عثر على طفيليات مصدرها براز بشري في بالونات النفايات التي أرسلتها كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة باتجاه كوريا الجنوبية، على ما أفادت سلطات سيول، الإثنين.وأوضحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية في بيان أن تحليل محتوى حوالى 70 بالونا كشف أنها تحوي كميات من التراب "توجد فيها الكثير من الطفيليات مثل ثعابين البطن وداء المسلكات وديدان الفيلاريا".وتأتي هذه الديدان الطفيلية على الأرجح من براز بشري استخدم في التربة بدل من السماد الكيميائي، على ما أضافت الوزارة.واستبعدت الوزارة "أي احتمال لحصول تلوث للتربة أو لانتشار أمراض معدية" جراء هذه البالونات لأن كمية التراب المرسل قليلة نسبيا.وعثر في البالونات أيضا على قطع ملابس مستخدمة وفي وضع سيء جدا.وأرسلت بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة أكثر من ألف بالون محملة نفايات مثل أعقاب سجائر وورق مراحيض أو براز حيواني باتجاه كوريا الجنوبية.وتؤكد كوريا الشمالية أنها أقدمت على ذلك ردا على نشر ناشطين كوريين جنوبيين دعاية معادية لنظام بيونغ يانغ لا سيما عبر منشورات ومفاتيح ذاكرة.