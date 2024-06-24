انخفاض حاد في عدد التأشيرات البولندية

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خفضت بولندا العام الجاري إصدار التأشيرات للأجانب بنسبة ما بين 50 و90% حسب نوع التأشيرة، حيث أصدرت بولندا في الفترة من 1 كانون الثاني إلى 14 حزيران من هذا العام 98 ألف تأشيرة عمل، وذلك مقابل "أكثر من 284 ألف تأشيرة من هذا النوع منذ عام، حسب الإعلام البولندي.وأعلنت صحيفة بولندية أيضا تسجيل انخفاض ملحوظ لإصدار التأشيرات الإنسانية التي طلبها مواطنون من بيلاروسيا على نطاق واسع في السنوات الأخيرة. وذكرت أنه تم إصدار نحو 55 ألف من هذه التأشيرات في الفترة من 2020 إلى 2023. وعام 2024 تم إصدار 542 تأشيرة فقط من هذا النوع.