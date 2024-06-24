Advertisement

عربي-دولي

تعرقل إيصال المساعدات.. الأونروا تتحدث عن عمليات "نهب" في غزة

Lebanon 24
24-06-2024 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1215379-638548365405186150.png
Doc-P-1215379-638548365405186150.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الاثنين، من تسبب ما وصفتها بعمليات النهب في عرقة وصول المساعدات لقطاع غزة.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للمنظمة إن عمليات النهب والتهريب متفشية في قطاع غزة وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية.
Advertisement

وأكد خلال اجتماع في جنيف للمجلس الاستشاري المكلف بالاشراف على إدارة الوكالة: "انهيار النظام العام يؤدي إلى عمليات نهب وتهريب متفشية تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان بشكل ملح جدا".

وأضاف: "إسرائيل تسعى لإنهاء عمليات الأونروا وإذا لم نقاوم سيأتي الدور على جهات أخرى تابعة للأمم المتحدة".

وتتعرض المراكز التابعة للوكالة والتي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين لاستهداف مستمر من الجيش الإسرائيلي.

وشهد، الأحد، مقتل 8 فلسطينيين إثر غارة جوية إسرائيلية على مقر للتدريب المهني تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة غزة، ويستخدم لتوزيع المساعدات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:32 | 2024-06-24
10:07 | 2024-06-24
10:02 | 2024-06-24
10:00 | 2024-06-24
09:47 | 2024-06-24
09:37 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24