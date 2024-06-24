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عربي-دولي

بسبب الخوف من انتشار كورونا.. إزالة هياكل براقة غامضة المصدر في لاس فيغاس (صور)

Lebanon 24
24-06-2024 | 07:47
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قامت شرطة لاس فيغاس بإزالة الهياكل البراقة التي عثر عليها في جبال المدينة بعد انتشار مخاوف بين السكان، وربط هذا الظهور بفترة انتشار وباء كورونا قبل سنوات.
 
وفي ظهور سابق لهذه الهياكل أكد الملازم نيك ستريت من إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا في ذلك الوقت: "هذا الشيء ليس من عالم آخر".
 
وظهرت هذه الهياكل في أراضي محمية الحياة البرية الوطنية الصحراوية الشاسعة حيث يمكن مشاهدة قطعان الأغنام الضخمة والسلاحف الصحراوية وهي تتجول هناك.
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وفي عام 2020، عُثر على كتلة معدنية براقة مماثلة في أعماق الطبيعة الشبيهة بسطح كوكب المريخ في صحراء الصخور الحمراء بولاية يوتا. ثم ظهرت مثلها في رومانيا ووسط كاليفورنيا ونيو مكسيكو وفي وسط مدينة لاس فيغاس. (روسيا اليوم)

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