بسبب الخوف من انتشار كورونا.. إزالة هياكل براقة غامضة المصدر في لاس فيغاس (صور)

قامت شرطة لاس فيغاس بإزالة الهياكل البراقة التي عثر عليها في جبال المدينة بعد انتشار مخاوف بين السكان، وربط هذا الظهور بفترة انتشار وباء كورونا قبل سنوات.

وفي ظهور سابق لهذه الهياكل أكد الملازم نيك ستريت من إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا في ذلك الوقت: "هذا الشيء ليس من عالم آخر".

وظهرت هذه الهياكل في أراضي محمية الحياة البرية الوطنية الصحراوية الشاسعة حيث يمكن مشاهدة قطعان الأغنام الضخمة والسلاحف الصحراوية وهي تتجول هناك.