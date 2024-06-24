شقيقة الملك تشارلز تعرّضت لحادث.. وهذه حالتها الصحية

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أصيبت الأميرة آن، شقيقة ملك بريطانيا، الملك تشارلز الثالث بجروح طفيفة وارتجاج في المخ عقب حادث وقع في غاتكومب بارك، الأحد.ودخلت الاميرة إلى المستشفى كإجراء احترازي للمتابعة ومن المتوقع أن تتعافى تماما، وفقا للقصر.وقال القصر في بيان، الإثنين: "لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال أحر حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل". (سكاي نيوز عربية)