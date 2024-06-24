عائلات الرهائن في غزة توجه "رسالة تحذير" لنتنياهو

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حذر منتدى عائلات الرهائن والمفقودين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مغبة إنهاء الحرب في غزة دون إعادة المحتجزين لدى حماس، معتبرا أن ذلك سيكون "فشلا وطنيا".وقال نتنياهو، الأحد، إن "المرحلة المكثفة" من القتال في قطاع غزة تقترب من نهايتها رغم أن الحرب ذاتها لم تنته.ورأى منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان أن "إنهاء القتال في غزة من دون تحرير الرهائن سيكون فشلا وطنيا غير مسبوق وانحرافا عن أهداف الحرب".وأضاف: "إن مسؤولية وواجب إعادة جميع الرهائن تقع على عاتق رئيس الوزراء، وليس هناك اختبار أكبر من هذا".وفي أول مقابلة إعلامية إسرائيلية له منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول قال نتنياهو للقناة 14، الأحد، إن الهدف يبقى "إعادة المختطفين واقتلاع نظام حماس" في غزة، لكنه قال أيضا إنه "مستعد لتنفيذ اتفاق جزئي".وبحسب رئيس الوزراء "سيؤدي ذلك إلى إعادة بعض الرهائن ومواصلة الحرب بعد فترة توقف لتحقيق هدف القضاء على حماس، وهو ما لا أرغب في التخلي عنه".