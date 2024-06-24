Advertisement

عربي-دولي

بالأسماء.. عقوبات أوروبية على 6 عسكريين من الجيش السوداني والدعم السريع

Lebanon 24
24-06-2024 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1215412-638548434975015251.jpg
Doc-P-1215412-638548434975015251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، فرض عقوبات على ستة أفراد في السودان، بينهم قائد القوات الجوية للجيش وقائد الدعم السريع في غرب دارفور والأمين العام للحركة الإسلامية.

واتهم المجلس الخاضعين للعقوبات بأنهم "مسؤولون عن أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان"، حيث لا يزال القتال مستمراً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
Advertisement

وشملت العقوبات الجديدة، قائد القوات الجوية للجيش السوداني اللواء طيار ركن الطاهر محمد العوض الأمين ومسؤولاً آخر، متهماً إياهما بتحمل المسؤولية عما وصفه البيان بـ"القصف الجوي العشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان منذ بداية النزاع".

كما ضمت قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، اللواء عبدالرحمن جمعة بارك الله والمستشار المالي لها.

ومن ضمن الأفراد الذين شملتهم عقوبات أيضاً علي أحمد كرتي، وزير الخارجية السابق في حكومة عمر البشير والأمين العام للحركة الإسلامية في السودان.

وذكرت صحيفة "غارديان" نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم منذ أيام إن الأشخاص الستة المقرر فرض عقوبات عليهم، "يغذون الصراع الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:32 | 2024-06-24
10:07 | 2024-06-24
10:02 | 2024-06-24
10:00 | 2024-06-24
09:47 | 2024-06-24
09:37 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24