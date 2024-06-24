بالأسماء.. عقوبات أوروبية على 6 عسكريين من الجيش السوداني والدعم السريع

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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، فرض عقوبات على ستة أفراد في السودان، بينهم قائد القوات الجوية للجيش وقائد الدعم السريع في غرب دارفور والأمين العام للحركة الإسلامية.واتهم المجلس الخاضعين للعقوبات بأنهم "مسؤولون عن أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان"، حيث لا يزال القتال مستمراً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.وشملت العقوبات الجديدة، قائد القوات الجوية للجيش السوداني اللواء طيار ركن الطاهر محمد العوض الأمين ومسؤولاً آخر، متهماً إياهما بتحمل المسؤولية عما وصفه البيان بـ"القصف الجوي العشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان منذ بداية النزاع".كما ضمت قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، اللواء عبدالرحمن جمعة بارك الله والمستشار المالي لها.ومن ضمن الأفراد الذين شملتهم عقوبات أيضاً علي أحمد كرتي، وزير الخارجية السابق في حكومة عمر البشير والأمين العام للحركة الإسلامية في السودان.وذكرت صحيفة "غارديان" نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم منذ أيام إن الأشخاص الستة المقرر فرض عقوبات عليهم، "يغذون الصراع الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". (العربية)