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عربي-دولي

عن تعليق شحنات الأسلحة لإسرائيل.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي

Lebanon 24
24-06-2024 | 09:37
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فسر مسؤول أميركي سبب انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإدارة الأميركية بخصوص إرسال شحنات الأسلحة، مع استمرار الحرب في قطاع غزة والتصعيد مع حزب الله.

وقال المسؤول إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "ألغت في الأشهر الأخيرة إجراءات الطوارئ التي كانت مطبقة لتسريع إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في بداية حرب غزة".
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وذكر المصدر المطلع على الأمر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "الوتيرة الطبيعية لا تعني المعدل السريع الذي سمحت به الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من الحرب".

وأضاف: "في الأشهر الأخيرة، استأنفت أميركا إجراءاتها المعتادة فيما يتعلق بنقل الأسلحة، بما في ذلك تفويضات الكونغرس المختلفة".

وأشار المسؤول إلى أن "هذه الخطوة تزامنت مع تباطؤ كبير في عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، إلى جانب القلق في واشنطن بشأن هجوم استباقي إسرائيلي محتمل ضد حزب الله في لبنان، مما قد يؤدي إلى حرب إقليمية".

ويساعد هذا التصريح في تفسير الادعاء الذي أطلقه نتنياهو الأسبوع الماضي، بالقول إن واشنطن "تمنع شحنات الأسلحة عن إسرائيل"، بينما نفت الإدارة الأميركية ذلك.

وكان نتنياهو كشف، الأحد، أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيتم حله قريبا.
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