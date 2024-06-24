"حماس": موقف نتنياهو الحقيقي هو عدم التوصل لاتفاق

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اتهمت حركة حماس مجددا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"كسب الوقت"، بهدف "مواصلة حرب الإبادة" في قطاع غزة.وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان، الإثنين، إن "موقف نتنياهو الحقيقي هو عدم التوصل لاتفاق، والمراوغة لكسب الوقت ومواصلة حرب الإبادة".وأضاف البيان: "بات واضحا للعالم أن نتنياهو هو الذي يرفض ويعطل ما ورد في خطاب الرئيس الاميركي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن الأخير، وليس حركة حماس".واعتبر الرشق أن "حديث نتنياهو عن إبرام اتفاق جزئي والاستمرار في العدوان يؤكد أنه يكذب على عائلات الأسرى، ولا يهتم لحياة أبنائهم".وقال البيان إن "الكرة الآن في ملعب مجرم الحرب نتنياهو، وعلى الإدارة الأميركية أن ترفع غطاء الصمت والانحياز، والضغط على نتنياهو وحكومته لوقف العدوان وحرب الإبادة".وختم: "نجدد التأكيد على موقف الحركة الإيجابي في التعامل مع جهود الوسطاء في قطر ومصر، بهدف التوصل لاتفاق يؤمّن وقفا دائما للعدوان، وانسحابا كاملا من قطاع غزة، وصفقة تبادل للأسرى".