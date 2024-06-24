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عربي-دولي
البيت الأبيض قلق من خطاب نتنياهو أمام الكونغرس
Lebanon 24
24-06-2024
|
10:02
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يزداد قلق البيت الأبيض قبل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة مشتركة للكونغرس، خشية انتقاده الرئيس جو بايدن على "دعمه القليل لإسرائيل في حربها على غزة".
ذكر موقع politico أن الخطاب الذي سيلقيه الشهر المقبل يمكن أن يخلق مشهدا معقدا دبلوماسيا ومحفوفا بالمخاطر سياسيا لرئيس يترشح لإعادة انتخابه، مبينا أن المخاوف تزايدت بين مساعد الرئيس بايدن في الأيام الأخيرة، بعد أن أدلى نتنياهو بسلسلة من التصريحات العامة بما في ذلك الفيديو اتهم فيه الإدارة بحجب مساعدات عسكرية.
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وقال أحد كبار المسؤولين: "لم يكن فيديو نتنياهو مفيدا على الإطلاق، ويمكن أن يجعل الأمر أسوأ بكثير أمام الكونغرس".
وقال مسؤول كبير آخر: "لا أحد يعرف ماذا سيقول".
هذا وتعمقت الخلافات بين بايدن ونتنياهو منذ بداية الحرب بين إسرائيل و"حماس"، حيث يعتقد مساعدو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعمل على إطالة أمد الصراع للبقاء في السلطة، وأنه يفضل عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ووفقا للمسؤولين فإن الاتهامات التي وجهها نتنياهو لإدارة بايدن خلال الأيام القليلة الماضية وضعت العلاقة في الحضيض، مما فاجأ الجناح الغربي وترك مساعدي بايدن محبطين للغاية.
وداخل الجناح الغربي، يعتقد المساعدون أن نتنياهو سيستخدم خطاب الكونغرس لمخاطبة جمهوره في الداخل كما هو الحال في الولايات المتحدة، وفقا لأحد كبار المسؤولين.
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