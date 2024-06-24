Advertisement

عربي-دولي

والدة رئيس جمهورية على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي!

Lebanon 24
24-06-2024 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1215425-638548458895854513.jpg
Doc-P-1215425-638548458895854513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أدرج الاتحاد الأوروبي السيدة أيماني قديروف والدة حاكم جمهورية الشيشان الروسية رئيسة صندق أحمد حجي قديروف الخيري على قائمة العقوبات "لإسهام صندوقها بتزويد الجيش الروسي بالمؤن".
Advertisement

وجاء في بيان نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه "تم إدراج أيماني قديروف على قائمة العقوبات على خلفية برنامج إعادة تعليم الأطفال الأوكرانيين ومساعدة أسر المقاتلين الشيشان المشاركين في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإسهامها بتزويد العسكريين الروس بالمؤن والمعدات التقنية".

تجدر الإشارة إلى أن حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف كان قد تهكّم مرارا على عقوبات الغرب ضده، وضد روسيا والمسؤولين الروس والمقربين منه.

ويطالب المسؤولين الغربيين بتشديد العقوبات عليه ما استطاعوا، في شرف عظيم له ولكل مواطن روسي تشمله عقوبات أعداء روسيا.

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:32 | 2024-06-24
10:02 | 2024-06-24
10:00 | 2024-06-24
09:47 | 2024-06-24
09:37 | 2024-06-24
09:05 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24