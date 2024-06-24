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عربي-دولي
تفكيك خلية هددت ملك ماليزيا ورئيس وزرائها
Lebanon 24
24-06-2024
|
10:32
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قبضت ماليزيا على 8 متهمين أظهرت التحقيقات تورطهم في تهديدات يشتبه أنها على صلة بالإرهاب، لرئيس الوزراء أنور إبراهيم، وملك البلاد السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر.
وأعلن وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، القبض على 6 رجال وامرأتين يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش في مطلع الأسبوع في أربع ولايات مختلفة بالدولة التي تقع جنوب شرق أسيا.
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وقال الوزير في بيان اليوم الإثنين، إن الثمانية اعتقلوا بعد عدة عمليات نفذت في أيار الماضي. وأضاف أن بينهم ربة منزل، وعاطل عن العمل، وموظف بمؤهل عال، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وجاءت الاعتقالات بعد أكثر من شهر من هجوم على مركز للشرطة في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا أسفر عن مقتل ضابطين، وإصابة ثالث واشتبهت السلطات في البداية في أن المهاجم مرتبط بحركة الجماعة الإسلامية المتشددة، في إندونيسيا، لكنها رجحت لاحقاً أنه تصرف بمفرده.
وبعد يوم من الحادث، اعتقلت السلطات رجلين يحملان منجلاً، لمحاولتهما دخول القصر الوطني، ولقاء الملك .
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