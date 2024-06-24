Advertisement

عربي-دولي

حكومة غزة: الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة "تتدهور بشكل خطير"

Lebanon 24
24-06-2024 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1215448-638548509244886501.jpg
Doc-P-1215448-638548509244886501.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، من أن سوء التغذية يهدد بـ"شكل مباشر" حياة أكثر من مليون طفل في القطاع، كاشفا أن 3500 طفل من أبناء قطاع غزة باتوا "أقرب للموت" بسبب انعدام الغذاء والتطعيمات.

 وقال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحفي إن "أكثر من مليون طفل بالقطاع أصبحوا تحت التهديد المباشر لسوء التغذية، بينهم 3500 طفل باتوا أقرب للموت، بسبب انعدام الغذاء والتطعيمات".

 وأضاف أن القطاع "يتجه بشكل متسارع نحو المجاعة، لاسيما في محافظتي غزة والشمال".

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة "تتدهور بشكل خطير". (الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:35 | 2024-06-24
13:12 | 2024-06-24
12:52 | 2024-06-24
12:40 | 2024-06-24
12:18 | 2024-06-24
12:10 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24