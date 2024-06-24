حكومة غزة: الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة "تتدهور بشكل خطير"

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، من أن سوء التغذية يهدد بـ"شكل مباشر" حياة أكثر من مليون طفل في القطاع، كاشفا أن 3500 طفل من أبناء قطاع غزة باتوا "أقرب للموت" بسبب انعدام الغذاء والتطعيمات.

وقال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحفي إن "أكثر من مليون طفل بالقطاع أصبحوا تحت التهديد المباشر لسوء التغذية، بينهم 3500 طفل باتوا أقرب للموت، بسبب انعدام الغذاء والتطعيمات".

وأضاف أن القطاع "يتجه بشكل متسارع نحو المجاعة، لاسيما في محافظتي غزة والشمال".

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة "تتدهور بشكل خطير". (الأناضول)