العاهل المغربي يوجه بإرسال 40 طن مواد طبية إلى غزة

وجه العاهل المغربي محمد السادس، الاثنين، بإرسال 40 طنا من المواد الطبية مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بغزة.

وقالت الخارجية المغربية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "المساعدات تتكوّن من 40 طنا من المواد الطبية وتشمل معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وأدوية أساسية".

ولفتت الوزارة إلى أن "هذه المواد الطبية موجّهة للبالغين، وكذلك للأطفال".

وأوضحت أن "العاهل المغربي رئيس لجنة القدس (تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي)، تفضل بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص".

ووفق الخارجية، سيتم إيصال المساعدات المغربية عبر الطريق البري غير المسبوق (معبر أبو كرم سالم) نفسه الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية في شهر رمضان الأخير".

وأشارت إلى أن "هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية تأتي لتؤكد التزام العاهل المغربي بالقضية الفلسطينية". (الأناضول)