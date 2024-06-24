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الجيش الإسرائيلي يعلن عن "إنجازات كبيرة" في رفح: قريباً تفكيك "حماس"

Lebanon 24
24-06-2024 | 12:18
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أشار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، إلى أنه قريباً سيتم تفكيك كتيبة حركة "حماس" في رفح، بجنوب قطاع غزة.


وقال هاليفي خلال تقييم للأوضاع أجراه الأحد في منطقة رفح: "نحقق إنجازات كبيرة جداً في القتال في رفح، ذلك الإنجاز يتمثل في عدد كبير من "الإرهابيين القتلى"، وكذلك في تدمير البنى التحتية الإرهابية وفي البنى تحت الأرض. بل وفي التقدم في القتال تحت الأرض الذي يعتبر معقدًا جداً".
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وأضاف: "من الواضح أننا نقترب من المرحلة التي يمكننا فيها قول إننا فككنا كتيبة "حماس" في رفح. هزيمتها لا تعني أنه لم يعد يوجد إرهابيون، ولكن أنها لم تعد قادرة على العمل كوحدة قتالية".


وأكمل: "كون الفرقة 162 تسيطر الآن على محور فيلادلفيا من البحر إلى مثلث الحدود إسرائيل - غزة - مصر، هذا شيء مهم للغاية فيما يتعلق بإغلاق أنبوب الأكسجين لحماس لتنفيذ عمليات تهريب في المستقبل، ونحن الآن نتعامل مع المنشآت تحت الأرض".
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