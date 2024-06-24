نتنياهو: نحن ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي رحب به بايدن

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التزام تل أبيب بمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمته الاثنين أمام الهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ليتراجع بذلك عن تصريحات سابقة تحدث فيها عن "صفقة جزئية" لاستعادة الأسرى واستئناف الحرب.

وقال نتنياهو: "أعد بثلاثة أشياء، الأولى أننا لن ننهي الحرب (على غزة) حتى نعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات، ونحن ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي رحب به بايدن".

وأضاف نتنياهو في كلمته: "الأمر الثاني لا يتعارض مع الأول: لن ننهي الحرب حتى نقضي على حماس ونعيد سكان الشمال والجنوب".

وتابع: "أما الأمر الثالث: فبأي ثمن وبأي شكل من الأشكال، سنحبط أهداف إيران لتدميرنا". (الأناضول)