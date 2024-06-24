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إقتصاد

دبي تبني أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار على مستوى المنطقة

Lebanon 24
24-06-2024 | 13:53
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كشفت دبي، اليوم الاثنين، عن خطة لإنشاء أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، بعد شهرين من فيضانات غير مسبوقة أدت إلى شلل في الإمارة.


وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا اليوم مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم (نحو 8 مليار دولار) أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة".
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وأضاف أن المشروع "سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية. المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه".
 
ولفت إلى أن المشروع "سيخدم دبي للمائة عام القادمة"، مؤكدا بدء العمل فيه فوراً و"سيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033".


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