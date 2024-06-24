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عربي-دولي

مصر.. الخارجية تنفي تحضير قوائم مع الجانب الأميركي للراغبين في الخروج من غزة

Lebanon 24
24-06-2024 | 14:40
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نفت الخارجية المصرية، الاثنين، ما تم تداوله عن وجود ترتيبات مع الولايات المتحدة بشأن إعداد قوائم بأسماء مرضى وطلاب راغبين بالخروج من قطاع غزة، الذي يعاني من حرب إسرائيلية شرسة منذ أكثر من 8 أشهر.

 جاء ذلك بحسب ما ذكره المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، عبر حساب الوزارة بمنصة إكس، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في 7 أيار الماضي.

 وقال أبو زيد: "ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر (سامح شكري) والولايات المتحدة (أنتوني بلينكن)، تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في الخروج من قطاع غزة، لا أساس له من الصحة".

 وأضاف أنه "لم يحدث أي اتصال هاتفي" بين الطرفين، مشددا علي أنه "ليس صحيحا وجود أية ترتيبات من هذا النوع"، دون تفاصيل أكثر.

(الأناضول)

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