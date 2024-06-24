زيلينسكي يعفي قائداً عسكرياً رفيعاً من مهامه

أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قراراً بإعفاء قائد القوات المشتركة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق يوري سودول من مهامه.

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وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، اليوم الاثنين، إن اللواء أندريه غناتوف سيحل محل سودول في منصبه، من دون ان يكشف عن الأسباب.