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زيلينسكي يعفي قائداً عسكرياً رفيعاً من مهامه

Lebanon 24
24-06-2024 | 14:58
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أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قراراً بإعفاء قائد القوات المشتركة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق يوري سودول من مهامه.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، اليوم الاثنين، إن اللواء أندريه غناتوف سيحل محل سودول في منصبه، من دون ان يكشف عن الأسباب.
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