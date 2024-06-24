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عائلة نتنياهو تطلب الحصول على حراسة "الشاباك" لمدى الحياة

Lebanon 24
24-06-2024 | 15:53
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طلبت عائلة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من اللجنة الاستشارية ان تحصل على حراسة الشاباك لمدى الحياة.
 
وأفاد موقع "واللا" أن جلسة نقاش للتصديق على هذا الطلب عقدت في 9 حزيران وتقرر في نهايتها عدم نقاش الطلب "في هذا الوقت".
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هذا ووافقت اللجنة على الاستمرار في حراسة يائير، نجل نتنياهو، من قبل حراس جهاز "الشاباك"، من قبل وحدة حراسة الشخصيات (730)، وفي حراسة سارة نتنياهو من قبل "الشاباك"، رغم أن ممثل الشاباك في النقاش قال إنه "لا يوجد مبرر عملياتي لذلك".

وتعليقاً على الأمر، قال ديوان رئيس الحكومة: "كالعادة، منشورات الصحافي كاسبيت مليئة بالأكاذيب حول عائلة نتنياهو ورئيس الحكومة".
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