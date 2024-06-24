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واشنطن تعلق على تقييد فلسطيني بمقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية

Lebanon 24
24-06-2024 | 16:15
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وصفت وزارة الخارجية الأميركية مقطع الفيديو الذي ظهر فيه شاب فلسطيني مقيدا بمقدمة سيارة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بـ "الصادم" وطالبت بإجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين. 

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في إفادة صحافية: "شاهدنا هذا المقطع، لقد كان صادما. هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق. لا ينبغي أبدا استخدام الناس دروعا بشرية. يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي التحقيق بسرعة في ما حدث، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

 وكانت القوات الإسرائيلية قد قيدت يوم السبت الماضي شابا فلسطينيا جريحا بمقدمة سيارة جيب عسكرية في أثناء مداهمة بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

  (روسيا اليوم)

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