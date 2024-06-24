السودان..الدعم السريع يعلن سيطرته على جبل موية "الاستراتيجي"

أعلنت قوات الدعم السريع، الإثنين، سيطرتها على منطقة جبل موية الاستراتيجية، الرابطة بين 3 ولايات حيوية وسط وغرب السودان.

وتقع منطقة جبل موية في سلسلة جبلية تمتد في حدود ولاية سنار، التي تشكل نقطة تلاقي لثلاث طرق صوب النيل الأبيض غربا والنيل الأزرق جنوبا وولاية الجزيرة شمالا.

وأكدت قوات الدعم السريع سيطرتها على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة سنار وعدد من المدن في ولاية النيل الأبيض، التي تشكل عمقا استراتيجيا لمناطق مهمة في إقليم كردفان.

وقال الناطق الرسمي باسم الدعم السريع في بيان، إن قواته تمكنت بعد معارك استمرت ساعات من السيطرة على ‏57 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري، وقتل أكثر من 300 من أفراد الجيش والحركات المسلحة والمجموعات التي تقاتل معه. (سكاي نيوز)