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عربي-دولي

اجتماع بلينكن وغالانت.. أبرز التصريحات حول غزة ولبنان

Lebanon 24
24-06-2024 | 18:04
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان عن اجتماع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الإثنين إن "بلينكن شدّد على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة".
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ووفق الخارجية الأميركية فقد أطلع بلينكن غالانت على الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.

وبحث الجانبان الجهود المتواصلة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن "بلينكن أكد أهمية تجنب التصعيد والتوصل لحل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة لمنازلها".

والتقى غالانت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز، المسؤول الأميركي الرئيسي في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، ثم أجرى محادثات مع بلينكن في لقاء دام نحو ساعتين.

وقال غالانت قبل أن يبدأ اجتماعاته: "أود أن أؤكد أن التزام إسرائيل الأساسي هو إعادة الرهائن، دون استثناء، إلى عائلاتهم ومنازلهم"، مضيفاً: "سنواصل بذل كل جهد ممكن لإعادتهم".
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