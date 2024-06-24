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عربي-دولي
قبل مُناظرة الخميس.. ترامب يتحدى بايدن ويُطالبه بالخضوع لهذا الاختبار
Lebanon 24
24-06-2024
|
23:23
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طالب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن بالخضوع لاختبار طبي قبل المناظرة التلفزيونية يوم الخميس المقبل.
وفي منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، اقترح ترامب أن يجري بايدن اختبارا طبيا يكشف العقاقير التي يتناولها قبل المناظرة، مؤكدا أنه يقبل أن يخضع لذات الاختبار في المقابل، حسبما ذكر موقع "فوربس" الأميركي.
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وقبل ترامب، صرّح المستشار الطبي السابق بالبيت الأبيض روني جاكسون، بأن بايدن يجب أن يخضع لاختبار "المنشطات" قبل المناظرة مع ترامب.
وادعى جاكسون أن الديمقراطيين كانوا يعطون بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، دواء لإبقائه مستيقظا و"مساعدته على التفكير بشكل منطقي".
وقال جاكسون لقناة "فوكس نيوز": "أطالب نيابة عن ملايين الأميركيين بأن يخضع بايدن لاختبار العقاقير قبل هذه المناظرة وبعدها، وأن يُبحث على وجه التحديد عن أدوية تحسين الأداء".
وأشار جاكسون إلى خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بايدن، حيث قال إنه لم يلقه شخص "يشبه على الإطلاق ما نراه على أساس يومي على مدار السنوات الثلاث والنصف الماضية".
وأضاف: "لا توجد طريقة لتفسير ذلك، بخلاف أنه كان يتناول شيئا ما، وأنهم أعطوه أدوية".(سكاي نيوز)
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