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شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة وسط غزة

Lebanon 24
24-06-2024 | 23:26
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط 8 شهداء وعدد من الإصابات جرّاء استهداف إسرائيلي لمدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة يافا وسط مدينة غزة.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الدفاع المدني في غزة قوله، إن الطواقم الطبية التابعة له انتشلت 8 شهداء وعدد من الإصابات، جرّاء استهداف المدرسة.
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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أيضا أنه جرى انتشال قتيلتين وعدد من الجرحى جراء استهداف منزل في منطقة الشجاعية شرقي غزة.


كذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء الإثنين، باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين، في قصف للطيران الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط غزة.
وشنّ الطيران الإسرائيلية أيضا سلسلة غارات على بلدة بيت لاهيا شمال غزة، وعلى حي الشيخ عجلين جنوب غرب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي لمدينة بيت حانون شمال القطاع.
كما لقي فلسطينيان مصرعهما وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب غزة.
وتوغلت آليات في مناطق جنوب مدينة رفح وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، وأضرمت قوات إسرائيلية النيران في عدد من المنازل في الحي السعودي غرب المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأدى هجوم السابع من تشرين الاول الذي شنه مسلحون بقيادة حماس على إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 250 شخصا آخرين، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
 
وفي المقابل، يقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 37600 فلسطيني استشهدوا منذ ذلك الحين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع. (سكاي نيوز)
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