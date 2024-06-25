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عربي-دولي
حماس تنفي تقارير إعلامية حول مغادرة قطر والتوجه إلى العراق
Lebanon 24
25-06-2024
|
00:14
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نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، تقارير إعلامية تزعم أن الحركة تخطط لمغادرة دولة قطر والتوجه إلى جمهورية العراق.
جاء ذلك في تصريح للرشق عبر قناته في "تلغرام" ردا على تقرير أوردته صحيفة "ذا ناشونال"، من مزاعم بأن حماس تخطط لمغادرة قطر والتوجه إلى العراق".
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وذكرت صحيفة "ذا ناشونال" أن حركة "حماس" تخطط لمغادرة قطر متوجهة إلى العراق، مع تزايد الضغوط من الدوحة والولايات المتحدة على القادة السياسيين للحركة لإظهار مرونة أكبر في المحادثات من أجل وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت مصادر للصحيفة إن الحكومة العراقية وافقت على هذه الخطوة الشهر الماضي، مضيفة أن إيران ستكون مسؤولة عن حماية قيادات "حماس" ومكاتبها وأفرادها في بغداد. (روسيا اليوم)
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