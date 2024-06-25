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عربي-دولي

العثور على مخزن متفجرات ثان في عمان.. هذا ما كشفه الأمن الأردني

Lebanon 24
25-06-2024 | 00:11
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ذكرت تحقيقات مديرية الأمن العام الأردنية بقضية ماركا الجنوبية انه تم الوصول لموقع آخر في العاصمة عمان أخفى به الأشخاص ذاتهم مواد متفجّرة في منطقة أبو علندا.

وقال بيان رسمي أردني إن الأجهزة الأمنيّة طوّقت وعزلت محلاً تجارياً في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجّرات .
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وتعاملت فرق المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنيّة مع الموقع وفجّرت المواد المتفجرة المخزّنة داخل المحل التجاري.
وأكد بيان الأمن العام أن عمليات التفجير انتهت وبأعلى درجات المهنية والحرفيّة ودون أية إصابات وأضرار تذكر

وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين في المكان والابتعاد عن الموقع، وإعطاء المجال للمعنيين للتعامل مع القضية من دون أيّة مؤثّرات.

وما زالت القضية قيد التحقيق وسيتم نشر التفاصيل كافّة حال الانتهاء منها.

هذا وكانت الشرطة الأردنية قد اكتشفت قبل أيام كميات من المواد المتفجرة مخزنة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.(العربية)

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