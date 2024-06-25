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عربي-دولي

"قتل جنودًا أوكرانيين"... زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة

Lebanon 24
25-06-2024 | 01:05
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه أقال قائد القوات المشتركة بالقوات المسلحة، الجنرال يوري سودول، بعد ظهور تقارير تفيد بأن أدائه كان سيئا خلال الحرب المستمرة منذ 28 شهرا مع روسيا.
ولم يذكر زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور، الاثنين، أي سبب لإقالته. وأعلن الرئيس الأوكراني أن، الجنرال أندريه هناتوف، سيحل محل سودول في المنصب الذي تتضمن مهامه التخطيط الاستراتيجي للعمليات.
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وجاءت إقالة سودول في أعقاب نشر رسالة من بوهدان كروتيفيتش، وهو رئيس كتيبة "آزوف" التي تحظى بالاحترام في أوكرانيا، قال فيها إن أفعال سودول أدت إلى انتكاسات عسكرية خطيرة.
وقال كروتيفيتش في منشور على تطبيق تلغرام، لم يذكر فيه سودول بالاسم، إن هناك جنرالا "قتل جنودا أوكرانيين أكثر من أي جنرال روسي".
وكتب كروتيفيتش: "ما يهمني هو أن قادة الكتائب والألوية القتالية يحاكمون على خسارة مركز مراقبة، لكن لا تتم محاكمة جنرال لفقدان مناطق وعشرات المدن وآلاف الجنود".
وأضاف أن "جميع العسكريين يفهمون الآن عمن أتحدث؛ لأن 99 بالمئة من الجيش يكرهه بسبب ما يفعله".
وقالت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الإلكترونية نقلا عن تقرير مسرب، إنه تم تقديم شكوى جنائية بشأن سودول، الذي تمت ترقيته خلال وقت سابق من العام. وقالت إن كروتيفيتش مستعد للشهادة ضده.
وكان هناتوف يشغل منصب نائب قائد المسرح الجنوبي للعمليات منذ عام 2022 ولعب دورا رائدا في استعادة جزء كبير من منطقة خيرسون الجنوبية من الغزاة الروس.
وفي ربيع عام 2023، قاد الدفاع عن باخموت في شرق أوكرانيا، وهي المدينة التي سقطت في نهاية المطاف في أيدي القوات الروسية بعد أشهر عديدة من المعارك الضارية. (الحرة)
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