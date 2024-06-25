بسبب حماس.. أخذ وردّ بين غوتيريس وإسرائيل





وفي مؤتمر صحفي حول نزاهة المعلومات، قال غوتيريس "سمعت نفس المصدر مرات عديدة يقول إنني لم أهاجم حماس قط، ولم أدن حماس قط، وإنني من أنصار حماس"، في إشارة إلى إسرائيل دون أن يذكرها بالاسم.

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وأضاف: "أدنت حماس 102 مرة، منها 51 مرة في خطابات رسمية، والباقي على منصات تواصل اجتماعي مختلفة.. دائما ما تنتصر الحقيقة في النهاية".



وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن تنديدات غوتيريس "هراء مقارنة بأفعاله". اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل، الإثنين، بنشر معلومات مضللة عنه خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر مع حركة حماس في قطاع غزة.وفي مؤتمر صحفي حول نزاهة المعلومات، قال غوتيريس "سمعت نفس المصدر مرات عديدة يقول إنني لم أهاجم حماس قط، ولم أدن حماس قط، وإنني من أنصار حماس"، في إشارة إلى إسرائيل دون أن يذكرها بالاسم.وأضاف: "أدنت حماس 102 مرة، منها 51 مرة في خطابات رسمية، والباقي على منصات تواصل اجتماعي مختلفة.. دائما ما تنتصر الحقيقة في النهاية".وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن تنديدات غوتيريس "هراء مقارنة بأفعاله".

وأضاف: "هدفه الوحيد هو مساعدة حماس على النجاة من هذه الحرب. ونرى أنه من المشين أن يرفض الأمين العام الالتزام بمعايير الأمم المتحدة ويرسم صورة مشوهة للأحداث على الأرض.. أنطونيو غوتيريس متواطئ في الإرهاب ويجب أن يستقيل اليوم".



وخلال الحرب الجارية في قطاع غزة ساءت العلاقات المتوترة بالفعل بين الأمم المتحدة وإسرائيل منذ فترة طويلة.



واتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بالتحيز ضدها، كما اتهمت موظفي المنظمة بالعمل مع حماس ومسلحين آخرين.



وتحقق الأمم المتحدة في بعض من تلك الاتهامات، لكنها قالت في كثير من الحالات إنها لم تتلق أدلة من إسرائيل.