Advertisement

عربي-دولي

قتلى بحريق ضخم التهم مركزاً للأبحاث العسكرية في موسكو (فيديو)

Lebanon 24
25-06-2024 | 01:23
A-
A+
Doc-P-1215602-638549008459753613.jpeg
Doc-P-1215602-638549008459753613.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الروسية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما قرب موسكو أثناء محاولتهما الفرار من حريق ضخم اندلع في مبنى يضم مكاتب لحوالي 30 شركة، بحسب فرانس برس.
 
 
وقال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، عبر تطبيق تلغرام إنه "في هذه اللحظة، نعلم على وجه اليقين أن رجلين قفزا من النافذة أثناء محاولتهما الهرب، لكنهما للأسف ماتا".
 
Advertisement
وأضاف أن مصير امرأتين كانتا موجودتين في المبنى حين اندلعت النيران لا يزال مجهولا، بينما تم إنقاذ رجل ثالث نُقل إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج حاليا.
 
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها خدمات الطوارئ مبنى متعدد الطوابق تتصاعد منه أعمدة الدخان الأسود بينما يحاول عناصر الإطفاء إخماد النيران.
ونقلت وكالة رويترز عن قناة "بازا" في تلغرام قولها إن 7 اشخاص لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع، الاثنين، في المبنى الضخم.
 
 
وقال فوروبيوف إن "مساحة الحريق وصلت إلى 5000 متر مربع وهناك خطر بأن ينتشر إلى المبنى بأكمله. يشارك أكثر من 130 شخصا و50 عربة" في عمليات الإنقاذ.
 
وأوضح الحاكم أن المبنى المنكوب يضم مكاتب لحوالي 30 شركة كان لدى اثنتين منها موظفون في المبنى وقت الحريق.
 
وأضاف أن "اسطوانات الأكسجين كانت موجودة أيضا في المبنى، ما أدى إلى حدوث انفجارات تسببت بانهيار عدد من ألواح الأرضية". 
 
وتتكرر الحرائق الهائلة والمميتة في روسيا بسبب تقادم المعدات ومعايير السلامة المتساهلة في كثير من الأحيان. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-06-25
03:29 | 2024-06-25
03:26 | 2024-06-25
03:00 | 2024-06-25
02:28 | 2024-06-25
02:26 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24