ترامب يبحث عن نائب له.. تقليص لائحة المرشحين المحتملين إلى 3

أفادت تقارير إعلامية بتقليص لائحة المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن اللائحة باتت تضم كل من حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم، والسناتور جي دي فانس (جمهوري عن ولاية أوهايو)، والسيناتور ماركو روبيو (جمهوري عن فلوريدا).

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وكان فريق الرئيس الأميركي السابق قال في وقت سابق إن عدد المرشحين لهذا المنصب انخفض إلى نحو 7.





كما كشف ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنه اتخذ قراره بشأن من يعتزم إضافته إلى لائحته، لكن لا أحد يعرف ذلك.

وأضاف أن نائبه في انتخابات 2024 سيكون حاضرا في مناظرة "سي إن إن" يوم الخميس.

وذكرت تقارير أيضا أن الأمر ينحصر بين بورغوم وفانس، مبرزة أن دي فانس "غير متحمس" للوظيفة.

ويتجه ترامب، البالغ من العمر 78عاما، إلى أتلانتا بولاية جورجيا يوم الخميس لإجراء أول مناظرة له مع الرئيس جو بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024. (سكاي نيوز)