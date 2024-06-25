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حادث سير مروع يوقع قتلى وجرحى في مصر

Lebanon 24
25-06-2024 | 02:28
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لقي 5 أشخاص مصرعهم، جراء حادث سير بمصر عندما تصادمت حافلة مع سيارة "ميكروباص" (سيارة نقل صغيرة) على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب محافظة المنيا.

وذكر موقع "مصراوي" المحلي، أن 5 أشخاص قتلوا في الحادث، فيما أصيب 12 آخرين بإصابات متنوعة، بما في ذلك كسور وجروح أخرى.
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وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود إشارة من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبو قرقاص.

وانتقلت والأجهزة الأمنية والإسعاف لموقع الحادث، حيث جرى نقل الضحايا إلى مستشفيات ملوي وأبو قرقاص، والتحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

كما جرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة.
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