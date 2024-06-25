تشتت أفكاره فتحدث عن الغسالات.. ترامب يتعرّض لموقف محرج وفيديو يوثق

تعرّض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لموقف محرج خلال تجمع انتخابي في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

وقد ظهر ترامب في التجمع مشتت الأفكار وبدأ يتحدث عن ضعف ضغط المياه في ظل اللوائح البيئية ذات الميول اليسارية الأخيرة.



وقال: "هل سبق لك أن حاولت شراء منزل جديد ثم قمت بتشغيله، تريد أن تغسل شعرك أو تريد أن تغسل يديك، تقوم بتشغيل الماء فيتقطر. الصابون، لا يمكنك إزالته من يدك. لذلك يمكنك الاستمرار في تشغيله لمدة أطول بحوالي 10 مرات".



واستمر بالتحدث دون أن يكون لكلامه أي معنى وانتهى به الأمر بالحديث عن الغسالات، مما اضطر قناة "فوكس نيوز" لقطع البث المباشر.