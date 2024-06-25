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ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "منطقة داغستان في شمال القوقاز، تعرضت مساء الأحد، لسلسلة من الهجمات الإرهابية الوحشية. فتح مسلحون النار في معبد يهودي في ديربنت، وقاموا بذبح القس الأرثوذكسي الروسي الأب نيكولاي بشكل واضح، وهاجموا دور العبادة اليهودية والمسيحية في محج قلعة، أكبر مدن داغستان. وأودت هذه الجرائم الوحشية بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا، بينهم ضباط شرطة. وكان رد فعل الكرملين على هذه الهجمات الإرهابية تآمرياً بشدة. وتم تداول السرد القائل بأن "القوى الخارجية" كانت تعمل على تعزيز الخلاف بين الأعراق والدينية داخل روسيا، واتهم نائب مجلس الدوما الداغستاني أبو الحكيم جادجييف صراحة أوكرانيا ووكالات استخبارات الناتو بارتكاب الهجوم".وبحسب الصحيفة، "كانت هذه المؤامرات متوقعة بالكامل، ولكنها صرفت اللوم عن الجاني النهائي: الحرب الوحشية التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا. منذ أن قام الجيش الروسي بتسوية العاصمة الشيشانية غروزني بالأرض رداً على تفجيرات الشقق السكنية في موسكو عام 1999، قدم بوتين نفسه كزعيم حاسم ضد تهديد الإرهاب الإسلامي. وقد عزز هذا السرد إرث بوتين المتمثل في استعادة النظام في روسيا بعد موجة الجريمة المنظمة والحروب الانفصالية في الحقبة الانتقالية في التسعينيات.إن الميثاق الاجتماعي الذي أقره بوتين، والذي قايض الحرية الشخصية بالأمن، أبقاه في السلطة حتى مع انخفاض أسعار النفط، وما تلا ذلك من ضائقة اقتصادية".وتابعت الصحيفة، "على مدار العام الماضي، تفككت هذه السمة الأساسية لإرث بوتين بطريقة مذهلة. قبل اثني عشر شهرًا بالضبط، احتل الفيلق القومي المتطرف التابع لزعيم مجموعة فاغنريفغيني بريغوجين مدينة روستوف أون دون وسار بسرعة نحو موسكو. وقد نجح الكرملين في قطع رأس هذا التحدي من خلال التفاوض على تنحي بريغوجين واغتياله بشكل شبه مؤكد. لكن التهديد القديم المتمثل في الإرهاب الإسلامي حل محله. ونفذ تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان (ISIS-K)، ومقره الرئيسي في أفغانستان وباكستان، الهجوم على قاعة مدينة كروكوس في موسكو في آذار 2024 والذي أسفر عن مقتل 145 شخصًا. والآن من المحتمل أن يكون الإرهابيون من فرع داعش في شمال القوقاز قد نفذوا أحدث الهجمات المروعة في داغستان. إذاً، لماذا حطمت حرب أوكرانيا وهم الأمن في روسيا؟"وأضافت الصحيفة، "كان تعطش بوتين للسيطرة الشمولية سبباً في صرف انتباه جهاز الأمن الفيدرالي عن مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتقليص كفاءته كجهاز أمني. ومع توغل القوات الروسية في أوكرانيا في شباط 2022، أصبح جهاز الأمن الفيدرالي منشغلاً بإدارة "معسكرات الترشيح" لاختبار ولاء الأوكرانيين في الأراضي المحتلة. وبعد الهزائم المهينة التي منيت بها روسيا في خاركيفوخيرسون في أواخر عام 2022، كلف بوتين جهاز الأمن الفيدرالي بتكثيف حملات القمع ضد وكالات الاستخبارات الأجنبية والخونة.ولإثبات هذه النقطة، شجبت أقلية عالية الصوت من الروس إعادة توجيه تركيز جهاز الأمن الفيدرالي".وبحسب الصحيفة، "تزامن تنازل جهاز الأمن الفيدرالي عن مسؤوليته مع تفاقم المظالم في مناطق الأقليات العرقية المحرومة في روسيا. وتعتبر داغستان واحدة من أسوأ ضحايا الأعباء غير المتكافئة التي خلفتها الحرب الأوكرانية. فبحلول أوائل أيار 2022، سجلت داغستان أعلى معدل إصابات بين أي منطقة روسية، وكشفت تحقيقات مستقلة عن مقتل ما لا يقل عن 130 داغستانياً.وبحلول نيسان 2023، ارتفع هذا الرقم إلى 806 على الأقل، وكافحت عائلات الرجال الداغستانيين الذين لقوا حتفهم في الميدان للحصول على تعويضات من الكرملين".وتابعت الصحيفة، "إن إنشاء داغستان لكتيبة كاسبي التطوعية، والتي حشدت الرجال فوق سن الأربعين، يضمن أن معدلات التجنيد الإلزامي تفوق بشكل كبير نظيراتها في موسكو وسانت بطرسبرغ.وتزامنت هذه المعدلات الحادة للضحايا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في داغستان. وبسبب هيمنة العشائر الأوليغارشية، يأتي 70% من ميزانية داغستان من الإعانات الفيدرالية الروسية، وهذا هو أعلى رقم في أي منطقة روسية. ورغم أن السلطات الداغستانية تزعم أن القتال في أوكرانيا مفيد لمستقبل روسيا، فإن العديد من الشباب اليائسين لا يتفقون مع هذا الرأي. فبينما أدى القمع إلى إسكات حشد قوي من المتظاهرين المناهضين للتعبئة في داغستان، تزايدت جاذبية العنف السياسي، والتطرف، والإرهاب".