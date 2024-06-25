نتنياهو والسنوار لا يريدان التوصل إلى اتفاق.. هذا ما كشفه تقرير اسرائيلي

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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار لا يريدان التوصل إلى صفقة تفضي إلى تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وكشف المصدر المطلع على تفاصيل المفاوضات أن "حماس أدخلت تعديلات على المقترح الإسرائيلي، لكن القطريين طالبوها بالتخلي عن معظمها باستثناء مطلب وقف الحرب".وأضاف: "كان المفاوضون يعتقدون خلال الفترة الماضية أن حماس، التي لا تريد التوصل إلى اتفاق.. لكن في الحقيقة كل من نتنياهو والسنوار لا يريدان التوصل إلى اتفاق".وكان نتنياهو قال، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، إنه "مستعد لصفقة جزئية" لاستعادة بعض الأسرى المحتجزين في غزة، لكنه سيستأنف الحرب بعد ذلك لاستكمال أهدافها. (سكاي نيوز)