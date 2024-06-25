جوليان أسانج حراً طليقاً.. هكذا ذاع اسم مؤسس ويكيليكس

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انتهى مسلسل جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، القانوني اذ أبرم اتفاقاً مع القضاء الأميركي يقضي باعترافه بذنبه بالتهم الموجهة إليه في قضية فضح أسرار عسكرية وذلك مقابل إطلاق سراحه. وبموجب الاتفاق يعترف أسانج الذي قضى السنوات الخمس الأخيرة محبوساً بسجن مشدد الحراسة في بريطانيا، بذنبه بتهمة "التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها"، لدى مثوله غداً الأربعاء، أمام محكمة فيدرالية في جزر ماريانا، المنطقة الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ.وبعيد دقائق على نشر هذه الوثائق القضائية، أعلن "ويكيليكس" أن "جوليان أسانج حر" وقد غادر عصر الاثنين بريطانيا.فمن هو أسانج؟ولد عام 1971 في تاونسفيل بولاية كوينزلاند، شمال أستراليا، وعاش طفولته في ترحال مع والديه اللذين كانا يديران مسرحاً جوالاً. ثم رزق بطفل وهو في سن الـ18، وسرعان ما خاض معارك قضائية بشأن حق حضانة الطفل.وفر له تطور الإنترنت فرصة لاستخدام تفوقه في مجال الرياضيات، لكنه سبب له مصاعب، إذ واجه مع صديق له في عام 1995 اتهامات بارتكاب عشرات من أعمال القرصنة الإلكترونية. وألقي القبض عليه وأقر بذنبه، وفق هيئة الإذاعة البريطانية.غير أن أسانج دفع كفالة بعدة آلاف من الدولارات الأسترالية كي يظل خارج السجن بشرط ألا يكرر فعلته. بعد ذلك أمضى 3 أعوام يعمل مع الباحثة الأكاديمية سويليت دريفوس، التي كانت تجري أبحاثاً تتعلق بالجانب التخريبي الناشئ من الإنترنت، وأعد معها كتاب "العالم السفلي"، الذي بات من أكثر المؤلفات المتعلقة بالكمبيوتر مبيعاً.فيما وصفت دريفوس أسانج بأنه "باحث ماهر جداً" كان لديه "شغف بمفهوم الأخلاق ومفاهيم العدالة، وما يجب على الحكومات فعله وعدم فعله".ثم التحق بدورة في الرياضيات والفيزياء في جامعة ملبورن، وأصبح بعدها عضواً بارزاً في قسم الرياضيات.نشأة ويكيليكسدشن عام 2006 موقع ويكيليكس مع مجموعة من أصحاب الأفكار المماثلة لأفكاره، مبتكراً ما يُطلق عليها "علبة رسائل ميتة" على الإنترنت، لمن يريد نشر أي تسريبات.وقال لـ"بي بي سي" عام 2011: "كان علينا أن نوزع الأصول، ونشفر كل شيء، ننقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك الأفراد حول العالم لإبقاء مصادرنا في أمان. ولتفادي قوانين الحماية في دول تشريعاتها القضائية مختلفة".كما أضاف: "أصبحنا بارعين في ذلك، ولم نخسر يوماً قضية أو مصدراً، لكن لا يمكننا أن نتوقع أن يفهم الجميع الجهود الاستثنائية التي نبذلها".أما أهم التسريبات التي نشرها الموقع، فكانت كالآتي:1- مروحية أميركية تطلق النار على مدنيين عراقيين2- وثائق المخابرات الحربية الأميركية3- معلومات شخصية عن مسؤولين بالأمم المتحدة4- رسائل 11 أيلول 2001، حيث نشر الموقع 573 ألف رسالة اعترضتها بعض الأجهزة خلال هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.5- رسائل بريد إلكتروني للديمقراطيين6- بيانات أعضاء الحزب القومي البريطاني. (العربية)