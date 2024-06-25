Advertisement

عربي-دولي

خامنئي للإيرانيين: شاركوا في انتخابات الرئاسة لتقوية البلاد

Lebanon 24
25-06-2024 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1215727-638549170266950795.jpg
Doc-P-1215727-638549170266950795.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حث المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم "كل شخص مهتم بتقوية إيران عليه المشاركة في التصويت" المرتقب يوم الجمعة من أجل اختيار خلف للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي يتحطم مروحيته.

كما رأى أن "وجود إيران القوية لا يعني فقط امتلاك كل أنواع الصواريخ فقط"، بل عبر التصويت أيضا.
Advertisement
 
إلى ذلك، دعا الزعيم الإيراني المرشحين للرئاسة إلى عدم التحالف مع أي شخص "ينحرف" ولو قليلا عن مبادئ الثورة.

كما اعتبر في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أن من يصلح للرئاسة هو من يتمسك بمبادئ الثورة، داعياً إلى مشاركة واسعة في الانتخابات.
 
وقال إن " الأصلح هو من لديه إيمان صادق وخالص بأسس النظام وبمبادئ الثورة، فهذا الشخص يستطيع أن يستخدم كل إمكانيات البلاد". (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:53 | 2024-06-25
08:36 | 2024-06-25
08:00 | 2024-06-25
07:53 | 2024-06-25
07:36 | 2024-06-25
07:02 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24