خامنئي للإيرانيين: شاركوا في انتخابات الرئاسة لتقوية البلاد

حث المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم "كل شخص مهتم بتقوية إيران عليه المشاركة في التصويت" المرتقب يوم الجمعة من أجل اختيار خلف للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي يتحطم مروحيته.



كما رأى أن "وجود إيران القوية لا يعني فقط امتلاك كل أنواع الصواريخ فقط"، بل عبر التصويت أيضا.

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إلى ذلك، دعا الزعيم الإيراني المرشحين للرئاسة إلى عدم التحالف مع أي شخص "ينحرف" ولو قليلا عن مبادئ الثورة.



كما اعتبر في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أن من يصلح للرئاسة هو من يتمسك بمبادئ الثورة، داعياً إلى مشاركة واسعة في الانتخابات.

وقال إن " الأصلح هو من لديه إيمان صادق وخالص بأسس النظام وبمبادئ الثورة، فهذا الشخص يستطيع أن يستخدم كل إمكانيات البلاد". (العربية)