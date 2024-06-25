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إقتصاد

السيسي يتابع أزمة الكهرباء عن كثب.. لإنهاء الأزمة تماماً في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
25-06-2024 | 06:21
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أفاد مصدر إعلامي بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماماً في أقرب وقت ممكن، وفقا لقناة "إكسترا نيوز".
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وجاء هذا بعدما كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، أن مركز التحكم القومي لـ"شبكة الكهرباء" تلقى تعليمات بعودة العمل وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن بواقع ساعتين فقط على كل مشترك، وذلك نتيجة توفر كميات من إمدادات الوقود.

وقال المصدر إنه سيتم البدء في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بدءا من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء، الثلاثاء، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة البترول لضخ كميات إضافية من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.
 
 
 

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