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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة.. ويهدم منازل لفلسطينيين

Lebanon 24
25-06-2024 | 06:26
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قام الجيش الإسرائيلي اليوم بحملة مداهمات اعتقل خلالها 25 فلسطينيا في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة اعتقالاته بالضفة المحتلة إلى 9 آلاف و385 منذ بدء حرب الإبادة ضد قطاع غزة في 7 تشرين الأول.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك الثلاثاء، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء 25 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة وأطفال وأسرى سابقون".
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وجاء في البيان أن عمليات الاعتقال "تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، بيت لحم ورام الله وقلقيلية، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة.

وتركزت عمليات الاقتحام في مخيم بلاطة بنابلس، وما تضمنه من اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين".

وتضمن البيان أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم ارتفعت إلى أكثر من 9385".

ولم تقتصر الاعتداءات الإسرائيلي على الاعتقال والمداهمات، بل شملت عمليات هدم وتدمير للمباني والمنشئات الفلسطينية، هدمت قوات الاحتلال تسوية لبناية في قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي جورة الشمعة، بأن قوات الاحتلال هدمت تسوية لمنزل قيد الانشاء يقع بين جورة الشمعة ومراح معلا، يعود للمواطن زهير فيصل محمد حسين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. (عربي21)
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