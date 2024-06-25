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عربي-دولي

خسائر بشرية هائلة لأوكرانيا خلال 24 ساعة.. إليكم ما أعلنته روسيا

Lebanon 24
25-06-2024 | 07:02
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 2345 عسكريا أوكرانيا وإسقاط عشرات المسيرات والصواريخ أطلقتها قوات كييف خلال 24 ساعة.
 
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنّ "قوات "الشمال" الروسية عززت مواقعها وبلغت خسائر العدو 235 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية وآليات له".
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وأضاف البيان:" كما عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف ودونيتسك ولوغانسك وكبدت العدو 445 قتيلا ودمرت مدافع غربية وأسلحة له ومستودع ذخيرة. وحسنت قوات "الجنوب" مواقعها وكبدت العدو 830 عسكريا ودمرت مدرعتين ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية".
وأكمل البيان:" كذلك، حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وتم صد 3 هجمات وتكبيد العدو 560 قتيلا وتدمير دبابة وآليات ومدافع غربية. وعززت قوات "الشرق" مواقعها وبلغت خسائر العدو 150 عسكريا ومدافع غربية وآليات. كما ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وكبدته 125 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية".

ولفت البيان إلى أنه تم تدمير مستودعين للمعدات العسكرية ومحطة رادار "أف-18"، وإسقاط 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية، بالاضافة إلى إسقاط 79 مسيرة أوكرانية. (روسيا اليوم)

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