رهينتان ستفرج عنهما حماس أولاً في حال إتمام صفقة الرهائن.. من هما؟

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قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن رهينتين روسيتين إسرائيليتين سيكونان أول من يتم إطلاق سراحهما إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حسبما نقلت صحيفة "جيروزالم بوست".وذكر أبو مرزوق، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية "ريا نوفوستي"، الثلاثاء، أن حماس ستعطي الأولوية لإطلاق سراح المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة، في حال تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.وأضاف: "ليس لدينا رهائن يحملون الجنسية الروسية فقط، الأغلبية لديهم جنسية مزدوجة، مكسيكية وأميركية وأوكرانية وغيرها إلى جانب الإسرائيلية".وتابع: "في مقابل ذلك، أطلقنا سراح روسي خارج الصفقة، كشكر للرئيس فلاديمير بوتين على موقفه بشأن فلسطين".ومن المتوقع ان يُطلق سراح ألكسندر لوبانوف (32 عاما)، وهو مواطن روسي إسرائيلي تم اختطافه من مهرجان "نوفا"، وألكسندر تروبانوف (28 عاما)، الذي يعتقد أن "حركة الجهاد" تحتجزه. (سكاي نيوز عربية)