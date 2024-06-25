فون دير لاين على رأس المفوضية الأوروبية لولاية ثانية

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اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تعيين أورسولا فون دير لاين لولاية أخرى على رأس المفوضية الأوروبية، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة، إذ تم التوافق عليها بموجب اتفاق أبرم بين عدة أحزاب سياسية أوروبية كبرى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.كما اتفقت التيارات السياسية الوسطية الثلاث على حزمة قرارات تتضمن تعيين رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا رئيسا للمجلس الأوروبي، ورئيسة وزراء استونيا كايا كالاس مسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. (العربية)