كد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الحقائق على الأرض تتغير، وهي ليست لصالح نظام كييف وأسياده، وأنه يتعين على "أولئك الذين لديهم بعض الحكمة تحليل الوضع عندما يتم رفض مقترحات السلام".

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جاء هذا التصريح خلال لقاء لافروف مع طلاب أكاديمية الإدارة البيلاروسيين، في مينسك، وقال لافروف: "إن الحقائق على الأرض تتغير، إنها تتغير ليس لصالح نظام كييف وأصحابه، لذلك يجب على أي شخص لديه أي حكمة أن يحلل هذه السلسلة من المواقف، عندما تم رفض كل اقتراح جديد وأصبح الوضع بالنسبة للنظام الأوكراني أسوأ وأسوأ".

وشدد لافروف على أنه، كما ذكرت روسيا بالفعل، ستكون البلاد مستعدة دائمًا لمفاوضات السلام، لكنها لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال المفاوضات.

وفي ما يتعلق بقضية خط "التيار الشمالي"، قال لافروف: "أنا على قناعة بأن أحداً لن يقدم لنا أي تحقيق في قضية خط "التيار الشمالي"".

وأكد لافروف أنه لن يُعرض على روسيا أي تحقيق أجنبي في انفجار خط "التيار الشمالي"، وحتى الآن لم يتم إبلاغها بنتائج التحقيق الذي يُزعم أن القوات الألمانية أجرته، وعلّق قائلا: "لقد ابتلعت ألمانيا بصمت قضية خط "التيار الشمالي" المنفجر. لن يقدم أحد لنا أي تحقيق، أنا مقتنع بهذا. لقد أغلقت السويد والدنمارك تحقيقاتهما بالفعل وقالتا: "يا شباب، لا توجد نتائج"". (سبوتنيك)