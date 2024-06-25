Advertisement

عربي-دولي

لافروف: الحقائق على الأرض تتغير وهي ليست لصالح نظام كييف

Lebanon 24
25-06-2024 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1215819-638549337902642920.jpg
Doc-P-1215819-638549337902642920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الحقائق على الأرض تتغير، وهي ليست لصالح نظام كييف وأسياده، وأنه يتعين على "أولئك الذين لديهم بعض الحكمة تحليل الوضع عندما يتم رفض مقترحات السلام".
Advertisement
 
جاء هذا التصريح خلال لقاء لافروف مع طلاب أكاديمية الإدارة البيلاروسيين، في مينسك، وقال لافروف: "إن الحقائق على الأرض تتغير، إنها تتغير ليس لصالح نظام كييف وأصحابه، لذلك يجب على أي شخص لديه أي حكمة أن يحلل هذه السلسلة من المواقف، عندما تم رفض كل اقتراح جديد وأصبح الوضع بالنسبة للنظام الأوكراني أسوأ وأسوأ".
 
وشدد لافروف على أنه، كما ذكرت روسيا بالفعل، ستكون البلاد مستعدة دائمًا لمفاوضات السلام، لكنها لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال المفاوضات.
 
وفي ما يتعلق بقضية خط "التيار الشمالي"، قال لافروف: "أنا على قناعة بأن أحداً لن يقدم لنا أي تحقيق في قضية خط "التيار الشمالي"".
 
وأكد لافروف أنه لن يُعرض على روسيا أي تحقيق أجنبي في انفجار خط "التيار الشمالي"، وحتى الآن لم يتم إبلاغها بنتائج التحقيق الذي يُزعم أن القوات الألمانية أجرته، وعلّق قائلا: "لقد ابتلعت ألمانيا بصمت قضية خط "التيار الشمالي" المنفجر. لن يقدم أحد لنا أي تحقيق، أنا مقتنع بهذا. لقد أغلقت السويد والدنمارك تحقيقاتهما بالفعل وقالتا: "يا شباب، لا توجد نتائج"". (سبوتنيك) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:20 | 2024-06-25
13:00 | 2024-06-25
12:56 | 2024-06-25
12:49 | 2024-06-25
12:42 | 2024-06-25
12:36 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24