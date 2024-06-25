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عربي-دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

Lebanon 24
25-06-2024 | 10:47
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فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة تتعلق بإيران، يستهدف بعضها أفرادا وكيانات مرتبطة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية، وفقا لما جاء في منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية.
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